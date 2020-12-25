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В Запорожье известные украинские спортсмены приняли участие в акции «Капля сильной крови» в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, участниками акции стали бронзовый призёр Олимпиады в Сиднее, двукратная чемпионка мира по прыжкам в воду Елена Жупина, многократная чемпионка мира, Европы и Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, капитан ФК «Заря» Виталий Вернидуб, игроки МФК «Металлург», 32-кратный чемпион Украины, чемпион Европы и мира по шашкам Денис Меженин, капитан Национальной сборной Украины по богатырскому многоборью Валерий Газаев и другие. 

Спортсмены сдали донорскую кровь для тяжелобольных детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии Запорожской областной детской клинической больницы.

 После сдачи крови каждый получил от секретаря епархии архимандрита Леонида (Шеремета) памятный сертификат, подтверждающий участие в проекте.

 «Хочу выразить вам глубокую признательность за донорский подвиг, который в сегодняшний день вы совершили, — сказал отец Леонид. — Ведь донорство является одним из немногих понятий в окружающем нас мире, ценность и благородство которого никем не ставится под сомнение. Ведь человек, совершающий такой поступок по отношению к ближнему, который нуждается в помощи, демонстрирует тем самым яркий пример деятельной любви».
ForUm

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