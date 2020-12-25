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Утверждения о приезде патриарха Варфоломея в Киев в ближайшее время –не более, чем слухи.

Фото: Перший Козацький

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил в своем Телеграм-канале, комментируя появившуюся в Сети информацию, что в конце января в Украину якобы приедет патриарх Варфоломей и запретит весь епископат УПЦ.

«Патриарх Варфоломей не приедет ни в конце января, ни в феврале в Украину. Он планирует приехать в августе 2021 года на празднование Дня Независимости Украины. Об этом сообщено официально», – написал спикер УПЦ.

Он также добавил, что на данный момент нет подтверждения, что патриарх Варфоломей хочет запретить епископат Украинской Православной Церкви.

«Даже если бы он это сделал, то это был бы абсурд и его самого такое действие еще больше скомпрометирует. Я не хочу сказать, что этого быть не может, потому что после всего того, что он натворил, я уже не удивлюсь ничему. Но хочу лишь сказать, что на данный момент нет подтверждения этой информации», – отметил священник.
ForUm

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