Украинская Православная Церковь в вопросе даты празднования Рождества, ориентируется не на Европу, а на верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом спикер Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич заявил в комментарии Телеграм-каналу «PavlovskyNews».

Священник подчеркнул, что «полнота Церкви – епископы, духовенство и верующие, – не готовы к этому, и сейчас нет необходимости это делать».

Протоиерей Николай Данилевич считает, что догматических причин праздновать по «новому» или по «старому» стилю нет. Но, вместе с этим, по его словам, «мы видим, что в некоторых Поместных Православных Церквях, – Болгарской, Греческой и особенно Румынской, из-за перехода на новый стиль возникли "старостильные расколы". То есть, возникли разделения внутри Церкви».

Протоиерей Николай уверен, что «при принятии любого решения в Церкви нужно учитывать внутрицерковный контекст, чтобы не было таких разделений».

«Дело в том, что когда государство принимает какое-то решение, то оно касается всех граждан Украины. Церковь же, принимает решение, ориентируясь на своих прихожан, а не на всех граждан Украины, потому что не все граждане Украины – члены Церкви», – подчеркнул священник.

По мнению спикера УПЦ, Церковь «должна принимать решения, не ориентируясь на всех абсолютно граждан Украины, на Западную Европу или другие факторы, а ориентируясь только на тех граждан страны, которые есть членами нашей Церкви».