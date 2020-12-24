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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021-м, в 30-летие независимости Украины, в рамках программы «Большая стройка» планируется открыть длинную трассу в стране - М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино на Луганщине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вся наша философия направлена ​​на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только в Покровск, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области», - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена ​​в 2020 году, остальные будут восстанавливать в следующем. По его словам, даже без учета 200 км на временно оккупированной территории эта трасса – все равно самая длинная в Украине. «Сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров», - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в 2020-м построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые было запланировано сделать в этом году. В следующем году хотят построить 300 км дорог. «И это почти полностью закроет все государственные магистрали в Запорожской области», - сказал он.

Тимошенко отметил, что в следующем году в Украине продолжится строительство мостов в рамках Национальной программы «Большая стройка».
ForUm

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