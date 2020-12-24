Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на производство тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 теплоэлектроцентралей и когенерационных установок.

Соответствующее постановление было принято в ходе заседания регулятора, сообщает УНИАН.

Согласно постановлению, наибольший рост тарифа на производство тепла для населения произошел для столичной компании "Евро-реконструкция" - на 49,7%, до 791,4 грн за Гкал, а наименьший у «Днепровской ТЭЦ» - на 5,5%, до 1204,38 грн за Гкал.

Отмечается, что основными факторами, оказавшими существенное влияние на изменение тарифов на производство тепловой энергии в 2021 году, являются: существенное снижение объемов производства тепловой энергии; рост среднемесячной заработной платы штатных работников; рост цен на топливно-энергетические ресурсы; рост расходов на услуги распределения природного газа.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт - ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого - 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

Вместе с тем для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.