также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни
В Одессе верующие УПЦ отпраздновали день памяти преподобного Кукши
Митрополит УПЦ объяснил, как семейные ценности помогут сохранить Украину 5
На Сумщине УПЦ присоединилась к Всеукраинской экологической акции 6
Митрополит Онуфрий расскажет о ценном даре Бога человеку 7
На Закарпатье духовенство УПЦ освятило туристический маршрут «Источник святой Анны» 7
В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ 7
В Николаевской области освящен новый храм УПЦ 7
Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык 14
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения 30
В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год 10
Священник УПЦ объяснил, допустимо ли верующему ли употребление алкоголя во время поминания умершего 15
На Тернопольщине освящен храм УПЦ вместо захваченного 12
Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей 10
На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся 8
На Херсонщине освятили часовню УПЦ при больнице 35
Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха 9
В УПЦ рассказали, является ли грехом труд в воскресные и праздничные дни 22

В Черновицкой области, в селе Чудей освящен обновленный престол в храме в честь святителя Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий совершил освящение обновленного престола и Божественную литургию.

Радость торжества приехали разделить с настоятелем храма протоиереем Николаем Попеску и прихожанами монахи из Румынии, заместитель пресс-секретаря Полтавской епархии протоиерей Николай, заведующий сектором заочного обучения Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Маркелл (Павук), настоятель молдавско-румынского прихода при Киево-Печерской лавре протоиерей Димитрий (Попеску) и духовенство епархии.

Также на торжество была привезена чудотворная икона Божией Матери «Красноильская».

В конце богослужения митрополит Мелетий поздравил верующих с праздничным событием и, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, наградил орденом святителя Николая мастера, который обновлял Святой Престол. Также вручил благословенные грамоты жертвователям, которые помогали в восстановлении Престола и росписи алтаря храма.

Старый Престол освящал после завершения строительства храма в 1883 году митрополит Сильвестр (Морариу-Андриевич). Спустя 137 лет обновленный престол освятил митрополит Мелетий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
6
Теги