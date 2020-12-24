В Черновицкой области, в селе Чудей освящен обновленный престол в храме в честь святителя Николая.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий совершил освящение обновленного престола и Божественную литургию.
Радость торжества приехали разделить с настоятелем храма протоиереем Николаем Попеску и прихожанами монахи из Румынии, заместитель пресс-секретаря Полтавской епархии протоиерей Николай, заведующий сектором заочного обучения Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Маркелл (Павук), настоятель молдавско-румынского прихода при Киево-Печерской лавре протоиерей Димитрий (Попеску) и духовенство епархии.
Также на торжество была привезена чудотворная икона Божией Матери «Красноильская».
В конце богослужения митрополит Мелетий поздравил верующих с праздничным событием и, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, наградил орденом святителя Николая мастера, который обновлял Святой Престол. Также вручил благословенные грамоты жертвователям, которые помогали в восстановлении Престола и росписи алтаря храма.
Старый Престол освящал после завершения строительства храма в 1883 году митрополит Сильвестр (Морариу-Андриевич). Спустя 137 лет обновленный престол освятил митрополит Мелетий.
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