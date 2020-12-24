также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни
В Одессе верующие УПЦ отпраздновали день памяти преподобного Кукши
Митрополит УПЦ объяснил, как семейные ценности помогут сохранить Украину 5
На Буковине освятили престол в храме УПЦ в честь святителя Николая 6
Митрополит Онуфрий расскажет о ценном даре Бога человеку 7
На Закарпатье духовенство УПЦ освятило туристический маршрут «Источник святой Анны» 7
В Элладской Церкви заявили, что на Поместные Церкви оказывается давление в вопросе признания ПЦУ 7
В Николаевской области освящен новый храм УПЦ 7
Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык 14
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения 30
В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год 10
Священник УПЦ объяснил, допустимо ли верующему ли употребление алкоголя во время поминания умершего 15
На Тернопольщине освящен храм УПЦ вместо захваченного 12
Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей 10
На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся 8
На Херсонщине освятили часовню УПЦ при больнице 35
Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха 9
В УПЦ рассказали, является ли грехом труд в воскресные и праздничные дни 22

В Сумской области Украинская Православная Церковь присоединилась к Всеукраинской акции «Накорми птиц зимой».

Как сообщает Центр информации УПЦ, экологическая инициатива реализована на территории Сумской духовной семинарии, а также Ильинского храма поселка Угроеды Краснопольского района.

Участники акции сами мастерят и устанавливают кормушки, а затем следят, чтобы птицы всегда могли найти в них пригодную пищу: семена, злаки, ягоды. Кормушки размещают в парковых зонах и скверах, на территориях школ, детских садов и т.д.

«Учиться делать добро надо с детства. Маленькие добрые дела должны расти вместе с вами и вырастать в более весомые дела милосердия. Сейчас идет Рождественский пост – это благословенное время для добрых дел. Но это не значит, что остальное время для добрых дел не подходит. Делать добро надо всегда. Посильная помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается – это наша забота о ближнем, это и есть действенный проявление милосердия, которое является неотъемлемой чертой христианина», – сказал протоиерей Сергий Зеленский.

Всеукраинская акция «Накорми птиц зимой» стартовала 8 декабря– во Всемирный день климата. Цель организаторов – помочь пернатым выжить зимой, когда найти корм слишком сложно.

По мнению инициаторов, проведение акции не только поможет птицам, но и будет способствовать повышению у людей чувства бескорыстной любви и сострадания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
6
Теги