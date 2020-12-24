В Сумской области Украинская Православная Церковь присоединилась к Всеукраинской акции «Накорми птиц зимой».

Как сообщает Центр информации УПЦ, экологическая инициатива реализована на территории Сумской духовной семинарии, а также Ильинского храма поселка Угроеды Краснопольского района.

Участники акции сами мастерят и устанавливают кормушки, а затем следят, чтобы птицы всегда могли найти в них пригодную пищу: семена, злаки, ягоды. Кормушки размещают в парковых зонах и скверах, на территориях школ, детских садов и т.д.

«Учиться делать добро надо с детства. Маленькие добрые дела должны расти вместе с вами и вырастать в более весомые дела милосердия. Сейчас идет Рождественский пост – это благословенное время для добрых дел. Но это не значит, что остальное время для добрых дел не подходит. Делать добро надо всегда. Посильная помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается – это наша забота о ближнем, это и есть действенный проявление милосердия, которое является неотъемлемой чертой христианина», – сказал протоиерей Сергий Зеленский.

Всеукраинская акция «Накорми птиц зимой» стартовала 8 декабря– во Всемирный день климата. Цель организаторов – помочь пернатым выжить зимой, когда найти корм слишком сложно.

По мнению инициаторов, проведение акции не только поможет птицам, но и будет способствовать повышению у людей чувства бескорыстной любви и сострадания.