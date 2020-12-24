также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни
В Одессе верующие УПЦ отпраздновали день памяти преподобного Кукши
Митрополит УПЦ объяснил, как семейные ценности помогут сохранить Украину 5
На Буковине освятили престол в храме УПЦ в честь святителя Николая 6
На Сумщине УПЦ присоединилась к Всеукраинской экологической акции 6
Митрополит Онуфрий расскажет о ценном даре Бога человеку 7
На Закарпатье духовенство УПЦ освятило туристический маршрут «Источник святой Анны» 7
В Николаевской области освящен новый храм УПЦ 7
Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык 14
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения 30
В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год 10
Священник УПЦ объяснил, допустимо ли верующему ли употребление алкоголя во время поминания умершего 15
На Тернопольщине освящен храм УПЦ вместо захваченного 12
Митрополит УПЦ написал рождественскую песню для детей 10
На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся 8
На Херсонщине освятили часовню УПЦ при больнице 35
Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха 9
В УПЦ рассказали, является ли грехом труд в воскресные и праздничные дни 22

США и власти Украины давят на Православные Поместные Церкви, заставляя их признать томос ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в своем интервью изданию Рentapostagma.

«Острый и сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в результате постоянного и тягчайшего давления со стороны политических субъектов (США и украинского руководства) на вселенский патриархат, на Грецию и другие страны», – подчеркнул митрополит Серафим.

По его убеждению, «аналогичным образом Вселенский патриархат пытается добиться согласия и признания этого факта от 11-ти Православных Церквей, которые, ссылаясь на экклезиологические и канонические причины, опираются признанию украинской автокефалии».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
7
Теги