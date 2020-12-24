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В Закарпатской области в селе Стрыпа священники УПЦ освятили новый туристический маршрут «Источник святой Анны».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, пеший маршрут начинается от иконы святой праведной Анны и проходит по лесному массиву к источнику святой Анны.

Чин освящения иконы святой Анны, Креста и непосредственно источника возглавил благочинный города Ужгорода протоиерей Владимир Гуй.

В приветственном слове отец Владимир отметил, что такие события являются «восстановлением исторических мест, куда когда-то ежедневно направлялись наши земляки».

По преданию местных жителей, на этом месте всегда был целебный источник, и каждый, кто с верой пил воду из него исцелялся от болезней глаз.

 
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