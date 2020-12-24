На Николаевщине, в селе Поречье освятили Свято-Михайловский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на voznesensk.church.ua, чин освящения и Божественную литургию возглавил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий. Архиепископу сослужили благочинные и духовенство епархии, настоятель храма и гости в священном сане.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на малом входе правящий архиерей наградил священников богослужебными отличиями.

По окончании литургии владыка поздравил всех с освящением храма и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством и благоустройством.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» при Центральной районной больнице поселка Белозерка.