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На Николаевщине, в селе Поречье освятили Свято-Михайловский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на voznesensk.church.ua, чин освящения и Божественную литургию возглавил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий. Архиепископу сослужили благочинные и духовенство епархии, настоятель храма и гости в священном сане.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на малом входе правящий архиерей наградил священников богослужебными отличиями. 

По окончании литургии владыка поздравил всех с освящением храма и поблагодарил всех, кто трудился над его строительством и благоустройством.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»  при Центральной районной больнице поселка Белозерка.
ForUm

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