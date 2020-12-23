Правительство США ввело санкции против физических и юридических лиц Республики Беларусь, причастных к фальсификациям президентских выборов, на которых была объявлена ​​победа Александра Лукашенко, а также к притеснениям демократических протестов.

Об этом говорится в официальных заявлениях Министерства финансов и Государственного департамента США, передает Укринформ.

«Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввел санкции против одного человека и четырех субъектов из-за их причастности к фальсификациям президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также дальнейшим жестоким репрессиям против мирных демократических протестов», - отмечается в заявлении американского Минфина.

В частности, под экономические санкции США подпали Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь, подразделение КГБ «Альфа», Главное управление внутренних дел Минского городского исполкома, а также Минский отряд милиции специального назначения. Индивидуальные санкции введены против первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции Беларуси Геннадия Казакевича.

Кроме того, по линии Государственного департамента США введены визовые ограничения для 39 физических лиц.

Как заявил в этой связи государственный секретарь США Майк Помпео, санкции введены за «усилия, направленные на подрыв белорусской демократии».

В общей сложности, Государственный департамент США, по состоянию на сегодняшний день, ввел визовые ограничения для 63 человек за их «участие в подрыве демократии в Беларуси, в мошеннических президентских выборах 9 августа и в дальнейших жестоких репрессиях, которые продолжаются по сей день».