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В Украинской Православной Церкви поздравят с Рождеством детей-сирот, воспитывающихся в интернатах возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам собирает средства на 564 подарка.

«Планируется приобрести подарочные наборы, в которые войдут сладости и игрушки, чтобы поздравить с Рождеством Христовым детей, в том числе с инвалидностью, проживающих в приютах и интернатах городов Счастье, Кременная, Волноваха, Мариуполь, Красногоровка, сел Волчеяровка, Зайцево и Жованка», - отметили организаторы.

В Социальном отделе УПЦ призвали поддержать благотворительную акцию для детей с инвалидностью и лишенных родительской опеки.

«Не все дети имеют счастье встретить Рождество в кругу друзей, в уютном доме за семейным ужином. Но все мы можем отделить маленькую частичку своего тепла для этих детей и вместе сделать для них праздник, приумножить любовь и милосердие на земле» – призвали в Социальном отделе.

Пожертвования можно перечислить реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.
ForUm

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