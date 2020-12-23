Архиерей Украинской Православной Церкви написал Рождественскую песню для учащихся воскресных школ.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tulchin-eparchia.org.ua, автором песни стал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.
Свое сочинение владыка посвятил священникам, диаконам, их матушкам и детям.
Песня «Що за диво? Про що пісню ангели співають?» написана в стиле традиционных украинских колядок. Стихи положены на простую музыку из 2-х мелодических строк.
Рождественское песнопение в авторском исполнении можно услышать на сайте Тульчинской епархии УПЦ.
Также на сайте опубликован русский вариант песни «Что за диво? Чудо-песни раздаются с Неба!».
«Ноты с авторской гармонизацией песни будут выложены на сайте в скором времени. Желающим подписать для текста митрополита Ионафана другую музыку преград от автора нет», - отметили в епархии.
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