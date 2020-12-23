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В Херсонской области освящена новая часовня Украинской Православной Церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»  при Центральной районной больнице поселка Белозерка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Pravoslavie.ks.ua, чин освящения совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

«Инициатива сооружения молитвенного помещения для персонала и пациентов районной больницы принадлежит главному врачу Доманскому Дмитрию Сергеевичу, который по окончании чина освящения из рук Его Высокопреосвященства получил орден Украинской Православной Церкви за усердные труды во славу Божию», – сказано в сообщении.

Церковных наград также удостоены сотрудники больницы, потрудившиеся над созданием часовни.

В дар от медиков Белозерского района в часовню передана икона святителя Луки Крымского.
ForUm

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