Старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией в Черновицкой области, сообщила пресс-служба ГПСУ.
Незаконно перевезти через границу предметы, которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность, пытался гражданин Болгарии, который ехал из Украины автомобилем «КІА».
Кроме скрипки «Stradivarius», на которой указан 1687 изготовления, обзорная группа обнаружила среди вещей 53-летнего иностранца еще нумизматическое сокровище – 6 монет, одна из которых датирована 1780 годом.
Ценность обнаруженных предметов определит экспертиза.
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