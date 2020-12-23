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Служба безопасности Украины предотвратила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания «Кобзаря» Тараса Шевченко.

По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска «Ягодин». Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий «Кобзарь» Шевченко, датированный 1860 годом.

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание «Кобзаря» является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тыс. долларов США.

Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

Операция проводилась во взаимодействии с Волынской таможней Гостаможслужбы Украины.
ForUm

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