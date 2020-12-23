также в разделеСтолица
В Киеве – 1381 случай COVID-19 за сутки 12
В Киеве заработал «Храм воды» 10
Группа лиц пыталась захватить здание в центре Киева, пострадал полицейский 29
Дело «Аркады»: Прокуратура объявила подозрение еще трем лицам 15
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн на лечение больных COVID-19 11
В Киеве предлагают закрыть новогодние локации 16
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1159 человек 12
Полиция завершила следствие по делу убийства священника в Киеве 5 лет назад 11
В Киеве – 673 новых случая COVID-19 за сутки 33
Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч 14
Как в Киеве зажгли главную елку Украины 30
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1364 человек 10
Сегодня состоится праздничное открытие главной елки страны 25
На «мосту Кличко» повреждено стекло, пеняют на вандалов 21
Компанию Stolitsa Group «кинули» на 3,5 млн долларов при покупке «Столичного рынка» 19
В Киеве закрыли 5 нелегальных казино 11
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1658 человек 17
В Киеве горел психоневрологический диспансер 41

Сегодня, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе Киева, на площади Шевченко, патрульные осуществляли оформление административных материалов, согласно статье 130 (Управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал.

Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение. Во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал дальше игнорировать законные требования об остановке патрульных, которые двигались за ним.

В радиоэфире другие экипажи патрульной полиции получили ориентировку относительно автомобиля. На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило – он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в свою очередь, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ «О Национальной полиции Украины», применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился.

Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение. Патрульные немедленно начали предоставление домедицинской помощи и вызвали скорую.

Водитель Hyundai госпитализирован в больницу и прооперирован. Из его головы врачи достали резиновую пулю от травматического пистолета. Также при осмотре его вещей обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6802 грн.
20
Теги