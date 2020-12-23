Сегодня, около полуночи, патрулируя в Оболонском районе Киева, на площади Шевченко, патрульные осуществляли оформление административных материалов, согласно статье 130 (Управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления, сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, добавив скорости, уехал.

Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение. Во время движения водитель неоднократно нарушал ПДД, а именно: осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал дальше игнорировать законные требования об остановке патрульных, которые двигались за ним.

В радиоэфире другие экипажи патрульной полиции получили ориентировку относительно автомобиля. На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако это водителя не остановило – он пытался наехать на полицейского и въехал в служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в свою очередь, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ «О Национальной полиции Украины», применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, и произвел несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai. После чего водитель остановился.

Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение. Патрульные немедленно начали предоставление домедицинской помощи и вызвали скорую.

Водитель Hyundai госпитализирован в больницу и прооперирован. Из его головы врачи достали резиновую пулю от травматического пистолета. Также при осмотре его вещей обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.