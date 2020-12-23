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В Киевском Водно-информационном центре (Музей воды) выполнили ремонтные работы, после чего внутреннее пространство исторического здания первого централизованного водопровода Киева стало более современным, сообщается на официальном портале Киева.

«После проведения ремонтных работ в Музее воды начал работать «Храм воды», верхний ярус которого украшен композицией из молекул воды. Средний отражает различные проявления водной стихии и нижний ярус, где перемещаются посетители, оформлен в светлых тонах, что подчеркивает естественную чистоту и уязвимость воды», - отметил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

По его словам, в обновленном музее добавили современные спецэффекты, которые позволяют почувствовать реалистичность путешествия в мир воды.

«В Музее воды посетителей ожидает экскурс на планету Земля времен, когда только сформировался ее рельеф, образовалась атмосфера и гидросфера. Интерьер подземной части дополнен возможностями современной проекционной техники и научным контентом. Соответствующими спецэффектами дополнена экспозиция «Океан» с огромным аквариумом и экспозицию «Водоотведение», - сообщил Науменко.

Музей воды находится в парке «Крещатый» по адресу: ул. М. Грушевского, 1-В.  
ForUm

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