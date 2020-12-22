также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью 8
На Волыни и Луганщине появятся новые храмы УПЦ 12
В РПЦ назвали преступлением подвергать детей операциям по смене пола 17
На Ивано-Франковщине открылся первый храм УПЦ с 1990-х годов 7
Митрополит Антоний рассказал, чем опасна «ревность не по разуму» 9
В Запорожье более 700 детей получили подарки от УПЦ 8
Митрополит Онуфрий рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией 12
В Киеве УПЦ передала подарки ко дню святого Николая детям с инвалидностью и нуждающимся 22
Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола 12
В Албанской Церкви призвали к преодолению раскола в Православии 12
Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога 12
В Черновицкой области неизвестные ограбили храм УПЦ 6
Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно относиться к достижениям 7
Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц» 7
Митрополит Антоний рассказал, для чего Церковь призывает учиться вниманию 9
В УПЦ назвали молебен ПЦУ в Софийском соборе примером двойных стандартов власти в отношении Церквей 10
Доктор Валихновский посоветовал, как провести Рождественский пост с пользой для здоровья 10
Народный депутат заявил, что невмешательство власти в вопросы религии – единственно правильное решение 10

Воскресный день должен быть посвящен Богу, однако труд ради исполнения заповеди любви к ближнему не считается грехом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

 «Воскресный день должен быть посвящен Богу. В этот день человек отлагает всякие житейские нужды, работу и прочие повседневные занятия, которые наполняют его будничную жизнь, и пытается максимально реализовать себя в богоугодном делании.

 Такими делами могут быть посещение храма, исповедь, Причастие Святых Таин Христовых, общественная и частная молитва, чтение Священного Писания и душеполезных книг, многообразная помощь ближнему в больнице, тюрьме, участие в других социальных проектах Церкви или же собственных дел милосердия. Например, накормить, напоить и одеть нуждающегося человека.Это своего рода труд, но труд ради славы Божией и ради исполнения Его заповеди любви к ближнему. А если так, то такой труд в праздничные дни не считается чем-то зазорным и греховным, а наоборот — посвященным Богу и исполнению Его заповедей», - рассказал владыка.

Епископ Феодосий напомнил, что Иисус Христос, когда исцелял в субботу (день покоя), как раз и хотел с особой важностью подчеркнуть дух этой заповеди — любовь к Богу, выраженную через любовь к человеку, а не концентрирование на формальном запрете ничего не делать в этот день.

 «Кому-то нужно отдохнуть и набраться сил, если повседневный труд тяжелый и изнуряющий, но посещение храма является обязательным. Если праздничные дни выпадают в будни, то хорошей традицией есть посещение раннего богослужения перед рабочим днем. Поэтому лучшим способом правильно прожить такие дни является позиция пожить не для себя, а для Бога и ближнего, который может быть не только далеко, но и рядом, среди членов своей семьи», - заключил архиерей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги