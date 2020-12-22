Воскресный день должен быть посвящен Богу, однако труд ради исполнения заповеди любви к ближнему не считается грехом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

«Воскресный день должен быть посвящен Богу. В этот день человек отлагает всякие житейские нужды, работу и прочие повседневные занятия, которые наполняют его будничную жизнь, и пытается максимально реализовать себя в богоугодном делании.

Такими делами могут быть посещение храма, исповедь, Причастие Святых Таин Христовых, общественная и частная молитва, чтение Священного Писания и душеполезных книг, многообразная помощь ближнему в больнице, тюрьме, участие в других социальных проектах Церкви или же собственных дел милосердия. Например, накормить, напоить и одеть нуждающегося человека.Это своего рода труд, но труд ради славы Божией и ради исполнения Его заповеди любви к ближнему. А если так, то такой труд в праздничные дни не считается чем-то зазорным и греховным, а наоборот — посвященным Богу и исполнению Его заповедей», - рассказал владыка.

Епископ Феодосий напомнил, что Иисус Христос, когда исцелял в субботу (день покоя), как раз и хотел с особой важностью подчеркнуть дух этой заповеди — любовь к Богу, выраженную через любовь к человеку, а не концентрирование на формальном запрете ничего не делать в этот день.

«Кому-то нужно отдохнуть и набраться сил, если повседневный труд тяжелый и изнуряющий, но посещение храма является обязательным. Если праздничные дни выпадают в будни, то хорошей традицией есть посещение раннего богослужения перед рабочим днем. Поэтому лучшим способом правильно прожить такие дни является позиция пожить не для себя, а для Бога и ближнего, который может быть не только далеко, но и рядом, среди членов своей семьи», - заключил архиерей.