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На чилийской исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали вспышку заболевания COVID-19, передает Укринформ со ссылкой на ABC News.

По данным СМИ, коронавирус уже обнаружили у 36 граждан Чили, которые работают на самой станции.

База является одной из 13 активных чилийских станций в Антарктиде. Она расположена на северо-западе континента и удалена от австралийских баз, находящихся на востоке.

«Наличие COVID-19 в Антарктиде также имеет последствия для местной дикой природы, поскольку существует угроза передачи вируса людьми животным», - заявила профессор Университета Тасмании Ханне Нильсен.

Она добавила, что выявление случаев коронавируса в Антарктиде повлияет на ряд вопросов: от планирования и логистики человеческой деятельности на континенте до принятия решений на высоком уровне дома.
ForUm

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