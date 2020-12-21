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На Буковине неизвестные ограбили Георгиевский храм Украинской Православной Церкви села  Чепоносы Хотинского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cv.npu.gov.ua, сообщение об ограблении храма поступило в полицию 19 декабря. Как выяснили правоохранители, неизвестные проникли в помещение сорвав металлическую решетку с окна. Грабителями из храма украден сейф с 50 тыс грн.

Оперативники опросили местных жителей и ищут возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полезную для следствия информацию просят сообщать на спецлинию 102.

 
ForUm

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