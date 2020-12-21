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Мы, как ложка в руке кормящего или скальпель в руке хирурга, через которого Господь делает что-то другим, что-то доброе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в Киево-Печерской лавре.

«Если мы что-то делаем доброе и у нас это получилось, то мы не должны себе приписывать заслуги за это. Мы делаем добро с помощью Божьих дарований», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель привел пример, в котором сравнил человека, совершающего добрые дела так: «Мы, как ложка в руке кормящего, или скальпель в руке хирурга, через которого Господь делает что-то другим, что-то доброе».

Он подчеркнул, что всем добродетелям и правильному отношению к жизни человек учится благодаря вере.

«Для того, чтобы это приобрести в себе, человек должен поверить Богу, вверить себя Богу. Если он не поверил Богу, не вверил себя в руки Божьи, он ничего доброго достичь не может, у него в жизни все коммерция. Делает доброго, но с расчетом, что когда-то ему все вернут. Бог дает человеку силу благодетельствовать и делать добро жертвенно. Человек, если знает правильно Бога, то он имеет от Бога такой разум, такую силу, что он делает добро, не ожидая ничего взамен. Вот этим добром живет мир, не торговлей, а жертвенным добром живет мир», — заключил Блаженнейший.
ForUm

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