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Украина поднялась на четыре ступеньки и занимает 110-е место в Индексе свободы человека (Human Freedom Index 2020).

Об этом говорится в сообщении на сайте американской неполитической исследовательской организации Институт Катона (Cato Institute), передает Укринформ.

Индекс указывается от 0 до 10, где 10 демонстрирует наибольшую свободу. Украина уже на 110-м месте с индексом 6,45.

Всего в рейтинге 162 страны.

В первой тройке – Новая Зеландия (8,87), Швейцария (8,82) и Гонконг (8,74).

Сам индекс основывается на 12 показателях, в которые входят верховенство права; безопасность и защищенность; свобода передвижения; свобода вероисповедания; развитие гражданского общества; свобода слова и передачи информации; идентичность и отношения; размер органов госуправления; правовая система и права собственности; доступ к стабильной валюте; свобода торговли на международном уровне; регулирование кредитования, труда и бизнеса.

Напомним, Украина за последний год поднялась на 14 позиций в Индексе человеческого развития и в этом году занимает 74-е место.
ForUm

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