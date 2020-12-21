В Риме подтвердили случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом, который ранее обнаружили в Великобритании.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны. Известно, что зафиксировали случай заболевания у пациента военного госпиталя Чилео в столице Италии.

Сообщается, что больной недавно вернулся из Великобритании и находился на изоляции вместе с членами семьи.

В министерстве здравоохранения Италии, кроме сообщения о запрете полетов с Британией, также заявили о необходимости тестирования всех тех, кто недавно вернулся в страну из Соединенного Королевства.

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия и Болгария запретили авиасообщение с Великобританией. Кроме того, Греция расширила требования об обязанностях карантин для лиц, прибывающих из Великобритании – вместо трех дней, теперь на карантине нужно находиться 10 дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.