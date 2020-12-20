Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в нескольких регионах страны, может быть в 70% выше старого. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет The Guardian.
По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, нет доказательств того, что новый штамм способен вызвать более высокий уровень смертности либо что против него недействительна вакцина.
«Мы уведомили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать имеющиеся данные», — сообщил он, передает Reuters.
С 20 декабря в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии, где обнаружили больше всего случаев заражения новым штаммом, введут локдаун.
Напомним, на юге Англии нашли новую разновидность коронавируса.
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