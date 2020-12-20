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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса COVID-19 производства компаний Pfizer и Biontech. Он сделал это в прямом эфире в субботу, 19 декабря.

Церемония прошла в медицинском центре госпиталя Тель ха-Шомер в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива.

«Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться. Я попросил в числе первых вакцинировать меня и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. Я хочу служить личным примером для всех израильтян», – сказал премьер-министр до введения препарата.

Делавший инъекцию врач сказал, что это «первая ампула вакцины, вскрытая в Израиле».

«Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества», – сказал Нетаньяху сразу после введения вакцины Pfizer. Нетаньяху отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу препарата.

Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.

Напомним, Украина планирует получить первый миллион доз вакцин от COVID-19 в марте.
ForUm

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