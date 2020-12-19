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Празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно после того, когда к такому решению «созреет" церковь и верующие. Согласно данным социологии, украинцы против переноса даты.

Об этом заявил в интервью изданию "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь основываемся на своих верных, ибо мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно произойдет еще один определенный раскол», - пояснил он.

По его словам, это вопрос времени: когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, «потому что все это взаимосвязано между собой».

«Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому дозреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение», - отметил Епифаний.

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ForUm

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