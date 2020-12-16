Министр здравоохранения Максим Степанов согласен, что статистика заболеваемости коронавирусом сейчас пугает, однако заметил, что количество выписанных пациентов превышает количество новых госпитализированных. Об этом он сообщил на брифинге 16 декабря, передает УНИАН.

Глава Минздрава напомнил об увеличении коек с подведенным кислородом, так как «готовятся к различному развитию событий COVID-19».

Также Степанов попросил граждан и в дальнейшем соблюдать правила карантина и избегать на Новый год и Рождество массовых скоплений людей.

«Скажу откровенно: мы с большой тревогой сейчас смотрим на все наши праздничные дни, чтобы у нас не произошло после них вспышки», – заявил министр.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 декабря зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.