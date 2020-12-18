также в разделеОбщество
Шмыгаль: До конца года в Украине число случаев COVID-19 достигнет 1 миллиона
Таиланд снова открыл границы для украинцев 7
Шмыгаль о претензиях к Шкарлету: Обращайтесь в суды 7
ВР продлила разрешение на закупку лекарств, которых нет в государственных реестрах 7
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 18
Германия предоставила украинским военным госпиталям оборудование на €3 миллиона 8
Украина ожидает первые вакцины от COVID-19 уже в феврале 8
СБУ задержала крупную накогруппировку 9
Шмыгаль: Карантин продлится до конца зимы 28
Украина планирует получить первый миллион доз вакцин от COVID-19 в марте 13
В Харькове решили сократить дни траура 50
В Украине зафиксировано 12630 новых случаев COVID-19 45
Шмыгаль: Украина может выдержать 30 тысяч больных коронавирусом в сутки 17
17 декабря. Картина дня 22
УЗ запускает еще два поезда в места зимнего отдыха 19
Минздрав намерен вакцинировать от COVID-19 жителей оккупированных территорий 38
Стало известно, где похоронят Кернеса 32
«Слуги народа» договорились на праздники не ездить на дорогие курорты 11

Заседание Европейского суда по правам человека по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» предварительно назначено на 15 сентября 2021 года. Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

«Заседание по делу Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation предварительно назначено на 15 сентября 2021 года», - написал Лищина.

Он проинформировал, что украинская сторона ответила на свыше пятидесяти вопросов, заданых судом накануне слушаний о приемлемости по делу «Украина против РФ», так называемому донбасскому делу (которое сейчас называется «Украина и Нидерланды против Российской Федерации»).

По словам Лищины, это лучший материал, который украинская сторона собирала за шесть лет ведения этого дела. Он отметил, что на этот раз все спецслужбы предоставили доказательства эффективного контроля со стороны РФ по ОРДЛО.

«Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график по этому делу на следующий год: до сентября он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ относительно МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ. То есть, фактически суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет», - рассказал Лищина.

Он добавил, что суд «настроен очень серьезно» и уже предупредил стороны, будет предоставлять отсрочки только в исключительных случаях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
21
Теги