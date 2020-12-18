Заседание Европейского суда по правам человека по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» предварительно назначено на 15 сентября 2021 года. Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

«Заседание по делу Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation предварительно назначено на 15 сентября 2021 года», - написал Лищина.

Он проинформировал, что украинская сторона ответила на свыше пятидесяти вопросов, заданых судом накануне слушаний о приемлемости по делу «Украина против РФ», так называемому донбасскому делу (которое сейчас называется «Украина и Нидерланды против Российской Федерации»).

По словам Лищины, это лучший материал, который украинская сторона собирала за шесть лет ведения этого дела. Он отметил, что на этот раз все спецслужбы предоставили доказательства эффективного контроля со стороны РФ по ОРДЛО.

«Суд сообщил, что планирует очень амбициозный график по этому делу на следующий год: до сентября он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ относительно МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ. То есть, фактически суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет», - рассказал Лищина.

Он добавил, что суд «настроен очень серьезно» и уже предупредил стороны, будет предоставлять отсрочки только в исключительных случаях.