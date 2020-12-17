Новые санкции Европейского Союза против 29 человек и 7 компаний Беларуси, согласованные на этой неделе, вступили в силу. Об этом говорится в Официальном журнале Евросоюза, передает УНИАН.

В частности, говорится, что, учитывая продолжение репрессий против гражданского общества в Беларуси, в санкционный список физических и юридических лиц, компаний и учреждений добавляются еще 29 лиц и 7 компаний, против которых будут применяться ограничительные меры.

Соответствующее решение вступает в силу сегодня.

В частности, под санкции попали Анатолий Сивак, Иван Эйсмонт, Владимир Караник, Наталья Кочанова, Павел Легкий, Игорь Луцкий, Андрей Швед, Геннадий Богдан, Игорь Бурмистров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитрий Курян, Александр Турчин, Дмитрий Шумилин, Виталий Стасюкевич, Сергей Калинник, Вадим Пригара, Виктор Станиславчик, Александр Петраш, Андрей Лагунович, Елена Литвина, Виктория Шабуня, Елена Живица, Наталья Дедкова, Марина Федорова, Юлия Густир, Елена Некрасова, Александр Шакутин и Николай Воробей.

Также ограничительные меры введены против ряда белорусских компаний: «ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», «Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление «Управление делами Президента Республики Беларусь», «ООО «Синезис», «ОАО «АГАТ- электромеханический завод», «ОАО «140 ремонтный завод», а также «DFN «МЗКТ»- Минский завод колесных тягачей».

В то же время, как комментирует Совет ЕС, сегодня вводится третий пакет санкций против Беларуси. В частности, новые санкции целенаправленно вводятся против чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов и других лиц.

Также ограничительные меры направлены против экономических субъектов, влиятельных бизнесменов и компаний, которые получают выгоду от поддержки режима Александра Лукашенко.

«Это решение имеет целью направить мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, что их поддержка режима обернется высокой ценой», - отмечается в заявлении.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции. Они включают физических лиц, в отношении которых санкции вводились в предыдущие годы.

«Цель этих санкций - оказать давление на белорусское политическое руководство, чтобы исключить дальнейшее насилие и репрессии, освободить всех политических пленников и других несправедливо заключенных, а также инициировать настоящий и всесторонний национальный диалог с широкими слоями общества», - добавили в Совете ЕС.

Напомним, ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против президента Лукашенко.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко в середине ноября.