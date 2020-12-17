Верующие Ровенской епархии собрали помощь дому престарелых, который находится на линии разграничения в Донецкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 16 декабря клирики Ровенской епархии загрузили картофелем и отправили грузовик в Донецкую область, где находится дом милосердия для пожилых людей.

Собирали помощь по просьбе протоиерея Романа Афонина, который занимается домом престарелых.

Как рассказали организаторы сбора, более восьми тонн картофеля снесли только в трех благочиниях епархии. В общем на каждом приходе дали по два мешка.

«Ко мне лично обратился отец Роман и попросил собрать им 4 тонны картофеля, – комментирует протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии. – Но, как видите, наши люди всегда готовы щедро помогать, потому отправили вдвое больше».

Дом милосердия для престарелых находится в селе Екатериновка Донецкой области всего в 15 километрах от линии разграничения.

Основал дом настоятель местной Свято-Покровской церкви протоиерей Роман Афонин. Он сам приобрел помещение и перестроил его под нужды пожилых людей. Сейчас под опекой отца Романа находится 36 пожилых людей, 12 из них лежачих.