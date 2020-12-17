Святой Николай заботился о сохранении чистоты православной веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 19 декабря, в 06:15 на «Интере».

«Святой Николай заботился не только о том, чтобы избавлять от неправедной смерти осужденных, чтобы помогать бедным, помогать тем, кто в море плавал. Он заботился и о том, чтобы сохранять чистоту веры», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о сбывшемся пророчестве Андрея Первозванного.