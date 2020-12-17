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Прежде всего нужно подражать Христу в Его смиренном несении жизненного креста, без этого невозможно достичь спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

«Нам нужно учиться у Христа послушанию, которое Он имел по отношению к воле Своего Небесного Отца. Нам также необходимо подражать Спасителю в его кротости, смирении и любви», — написал митрополит.

Он рассказал о примере западного подвижника Франциска Ассизского (XII век), который жил почти тысячу лет назад и пытался в своей жизни буквально воплотить эту заповедь апостола о подражании Христу. Вдохновляясь земным подвигом Спасителя, он стал копировать биографические события жизни Господа. Тем самым, подчеркнул владыка Лука, Франциск постепенно привёл свою душу в состояние духовного самообольщения. «Тем же льстивым духом заблуждения дышат и строки книги "О подражании Христу" Фомы Кемпийского, который жил на двести лет позже Франциска», — добавил архиерей.

 «В противоположность этим людям, — продолжил он, — преподобный Серафим Саровский показал нам истинный образ всецелого исполнения апостольской заповеди о подражании Христу. Несмотря на множество общих черт в характере жизненного подвига Франциска и святого Серафима, к концу жизни они пришли к совершенно разным результатам. Первый чувствовал себя совершенно превращённым во Христа, а второй совершенно недостойным Христа. С одной стороны — вершина (глубина падения) гордости, а с другой — высота смирения. Поэтому, чтобы не ошибиться в правильности исполнения этой заповеди, нам необходимо чётко уяснить для себя, в чём именно должно проявляться в нас это подражание».

Митрополит Лука объяснил, в чём был секрет успешной проповеди апостолов.

«Как можно было рассказать язычникам, которые жили на наших землях две тысячи лет тому назад о любви к врагам, например? Кто бы стал слушать апостола Андрея и вдохновляться его проповедью? Но парадокс успеха миссии апостолов в том, что они не просто говорили — они жили так, что красота их жизни становилась заразительной, и новообращённые христиане уходили в пустыни, в безлюдные места, чтобы подражать Христу и молиться Ему».
ForUm

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