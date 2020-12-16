Стоимость криптовалюты Bitcoin, по данным торгов, составляет 20 тыс. 345 долларов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Coin Desk.
Таким образом, криптовалюта достигла самого высокого показателя за последние две недели.
По данным портала Coin Telegraph, Bitcoin впервые в своей истории стоит более 20 тыс. долларов США.
Эксперты объясняют увеличение стоимости криптовалюты именно ростом спроса на Bitcoin.
1 декабря криптовалюта Bitcoin побила исторический рекорд стоимости, которая приблизилась к 20 тыс. долларов.
Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, которая была представленапублично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
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