также в разделеЭкономика
Расходы на содержание Офиса президента в 2021 году увеличили на 36% 5
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн за злоупотребление монопольным положением 58
Предпринимателям начнут выплачивать по 8 тысяч с 21 декабря 19
Глава Минфина уверяет, что госбюджет-2021 будет выполнен 42
Укрзализныця не будет в 2021 году повышать тарифы на грузоперевозки 10
Минфин разместил ОВГЗ на 51 миллиард 11
Укрзализныця готовится к концессии железнодорожных вокзалов 35
Средняя зарплата за октябрь составила 10,8 тысячи 18
В Украине в этом году значительно сократился урожай зерновых 19
ВР внесла изменения в Бюджетный кодекс 22
НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк 12
Арбитражная группа требует откорректировать мораторий Украины на экспорт леса 24
Кабмин увеличил COVID-фонд на 6 миллиардов 12
Moody's отозвало рейтинг «Ca» «российских» евробондов Украины на $3 млрд 21
Украина заняла шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимость 32
В Украине начали принимать заявки на получение помощи предпринимателям 17
Украина разместила евробонды на $600 миллионов 19
Минфин одолжил $600 млн на внешнем рынке 14

Стоимость криптовалюты Bitcoin, по данным торгов, составляет 20 тыс. 345 долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Coin Desk.

Таким образом, криптовалюта достигла самого высокого показателя за последние две недели.

По данным портала Coin Telegraph, Bitcoin впервые в своей истории стоит более 20 тыс. долларов США.

Эксперты объясняют увеличение стоимости криптовалюты именно ростом спроса на Bitcoin.

1 декабря криптовалюта Bitcoin побила исторический рекорд стоимости, которая приблизилась к 20 тыс. долларов.

Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, которая была представлена​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги