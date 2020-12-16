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В Харькове вблизи Сумского рынка на месте, где припаркованные машины загораживают проезд трамваям, установили знак «Парковка для оленей», сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

«Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая, мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – «Парковка для оленей». А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные «лоси» должны парковаться», - написал он в Facebook.

По его словам, все узнали это место возле Сумского рынка, «там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю». Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского.

«Вообще, неправильная парковка – это бич для Харькова.  Одним словом – уважаемые водители, паркуйтесь так, чтобы никому не мешать, особенно – общественному транспорту и коммунальной технике», - призвал Терехов.
ForUm

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