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Послы Евросоюза в среду, 16 декабря, договорились о введении третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, пишет «Европейская правда».

«Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси», - написал журналист.

По его информации, санкционный пакет предусматривает ограничение для 29 человек и 7 субъектов.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в четверг, тогда оно и вступит в силу.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против президента Лукашенко.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко в середине ноября.

 
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