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Парламент Швеции принял решение увеличить оборонный бюджета на период 2021-2025 годов на 40% - в частности из-за действий России в регионе, передает Укринформ.

Отмечается, что это наибольший рост оборонного бюджета за последних 70 лет.

Его объем к 2025 году достигнет 89 миллиардов шведских крон или 10,6 миллиарда долларов США.

«Мы сейчас видим новую среду безопасности и то, что Россия готова использовать военную силу для достижения политических целей», - заявил глава минобороны Швеции Петер Хультквист.

Он добавил, что увеличение оборонного бюджета было обусловлено «новой ситуацией с безопасностью из-за агрессии России против Грузии, аннексии Крыма, конфликтом в Украине, ее активностью в Беларуси, повышением военного потенциала РФ, ее военными учениями, деятельностью в Арктике и в районе Балтийского моря».

Кроме того, как отмечается, к 2030 году численность вооруженных сил Швеции возрастет с 55 тыс. до 90 тыс. В стране также построят центр кибербезопасности.
ForUm

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