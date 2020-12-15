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В Свято-Успенской Святогорской лавре состоялась II Международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, целью форума стало исследование Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины.

Открыл конференцию наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

Ведущий конференции, заведующий музеем и архивом Лавры архимандрит Лазарь (Терещенко) рассказал о находках, пополнивших общирный архивный и музейный фонд монастыря в уходящем году. Так, в 2020-м Лавре были предоставлены более 200 копий архивных дел, связанных с историей обители. 

 С докладами очно и дистанционно выступили священнослужители, учёные-историки, филологи, искусствоведы, педагоги, сотрудники музеев и краеведы.

В рамках работы форума в музее Лавры состоялось открытие выставки портретов княжны Татьяны Потёмкиной (урожд. княжны Голицыной), инициировавшей воссоздание древней обители в Святых Горах в 1844 г. (монастырь был закрыт в ходе реформ Екатерины II в 1787 г.) и всячески содействовавшей становлению монастыря вплоть до своей кончины 1 июля 1869 году.

 
ForUm

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