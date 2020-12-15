также в разделеПолитика
В «Слуге народа» считают вероятными кадровые изменения в Кабмине 23
Калиниченко: Медведчук – единственный украинский политик, который был и остается в оппозиции к власти Януковича, Порошенко и Зеленского 42
Разумков допустил проведение внеочередных заседаний ВР во время локдауна 11
Разумков отреагировал на введение против него санкций РФ 31
Медведчук: Украина – единственная постсоветская страна, которая не достигла уровня ВВП 1990 года 24
Разумков: Два-три министра могут покинуть свои посты 27
Разумков надеется, что завтра Рада примет госбюджет 18
Якубин: Предложение Медведчука не только решает проблему с вакцинацией, но и делает Украину одним из первых в мире экспортеров вакцины от COVID-19 18
Вакаров: Украина на базе российской технологии может сделать украинскую вакцину от COVID-19 19
Зеленский назвал климатические цели Украины 76
МИД Украины поблагодарил США за помощь армии и антироссийские санкции 9
Медведчук: Действия власти по возврату Донбасса в Украину – это имитация мирного процесса 69
Медведчук: Локдаун - это очередной пиар властей, это попытки продемонстрировать, что власти что-то делают 17
МИД ответил на российские санкции против украинцев 66
Зеленский поблагодарил Трюдо за возможности для киноиндустрии 11
Россия расширила санкционный список против украинских политиков 14
Данилов: Ситуации в Беларуси и Молдове представляют опасность для Украины 100
Конгресс США повторно поддержал проект оборонного бюджета с $250 миллионами для Украины 16

В понедельник Украина и Европейский Союз провели дискуссию о последствиях незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

«ЕС и Украина обновили информацию о политике каждой из сторон в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Украина продолжила представление концепции «Международной Крымской платформы». Сотрудничество в международном формате и вопросы соблюдения международного законодательства также были рассмотрены участниками», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны уделили внимание значительному ухудшению ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, что происходит на фоне недопущения в Крым международных организаций и правозащитников.

Участники дискуссии обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и в связи с растущей милитаризацией полуострова Российской Федерацией.

«ЕС не признает и не будет признавать в будущем незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он остается в полной мере преданным политике непризнания (аннексии - ред.)», - говорится в документе.

Как отмечается, встреча была проведена на уровне старших официальных лиц Европейской службы внешних действий, Европейской Комиссии и представителей административных органов Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги