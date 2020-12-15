В понедельник Украина и Европейский Союз провели дискуссию о последствиях незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

«ЕС и Украина обновили информацию о политике каждой из сторон в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Украина продолжила представление концепции «Международной Крымской платформы». Сотрудничество в международном формате и вопросы соблюдения международного законодательства также были рассмотрены участниками», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны уделили внимание значительному ухудшению ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, что происходит на фоне недопущения в Крым международных организаций и правозащитников.

Участники дискуссии обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и в связи с растущей милитаризацией полуострова Российской Федерацией.

«ЕС не признает и не будет признавать в будущем незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он остается в полной мере преданным политике непризнания (аннексии - ред.)», - говорится в документе.

Как отмечается, встреча была проведена на уровне старших официальных лиц Европейской службы внешних действий, Европейской Комиссии и представителей административных органов Украины.