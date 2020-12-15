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Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие карантина,  сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала «Дія», - говорится в сообщении.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

7 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина.
ForUm

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