В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 только на 5,3% и составит 1706,09 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 32,50 грн, 200 г соленых огурцов - 16,50 грн, 6 яиц - 14,50 грн и 180 г майонеза - 12 50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 сменшилися (кроме моркови), по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг) - 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь - 1,81 грн (1 шт.), свекла - 2,17 грн (1 шт.), лук - 1,19 грн (1 шт.), картофель - 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты, отметил Лупенко. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019), подбрюшины копченой - 100 грн (25%), биток из свинины свежий - 110,0 грн (+33,3 %). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) - 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Лупенко.