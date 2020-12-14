также в разделеЭкономика
Moody's отозвало рейтинг «Ca» «российских» евробондов Украины на $3 млрд 6
В Украине начали принимать заявки на получение помощи предпринимателям 14
Украина разместила евробонды на $600 миллионов 16
Минфин одолжил $600 млн на внешнем рынке 13
В МВД предлагают повысить зарплаты полицейским 31
Украинская армия получит 250 миллионов долларов из бюджета США 66
Предприниматели могут подавать заявки на компенсацию со следующей недели 10
ОП: Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной 11
ФГИ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года 9
«Немасло» и «несыр»: АМКУ оштрафовал еще шесть производителей молочки 622
Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк 14
Нацбанк подсчитал потери ВВП Украины от зимнего локдауна 9
НБУ оставил учетную ставку на уровне 6% 23
Укрзализныця планирует с марта повысить цены на билеты 23
Из коронавирусного фонда потратили уже 45,4 миллиарда 10
В Украине ускорилась инфляция 18
Названы потери экономики от карантина выходного дня 9
В Украине падение ВВП замедлилось до 5,2% 10

Украина занимает шестое место среди стран с наибольшим ростом цен на жилье за ​​третий квартал 2019 года - третий квартал 2020.

Об этом свидетельствуют данные исследования Global House Price Index компании Knight Frank, передает Укринформ.

По итогам вышеуказанного периода, цены на жилье в Украине выросли на 10,3%.

С января по июнь 2020 года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%.

В Украине, России и Новой Зеландии за последние четыре квартала цены на жилую недвижимость росли самыми высокими темпами.

Как отмечается, на первом месте рейтинга - Турция, где цены на недвижимость за год выросли на 27,3%. Однако, если учитывать высокую инфляцию (14%), то реальный прирост составил всего 13%.

В ТОП-10 стран по темпам роста цен на недвижимость по итогам третьего квартала входят Турция (+27,3%), Новая Зеландия (+15,4%), Люксембург (+13,4%), Словакия (+11, 8%), Польша (+10,9%), Украина (+10,3%), Австрия (+9,5%), Россия (+9,2%), Нидерланды (+8,5%), Хорватия (+8,3%).

В целом средние цены на жилье в 56 исследуемых странах выросли на 4,5% в годовом исчислении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5591 грн.
15
Теги