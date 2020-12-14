На Буковине в селе Михальча верующие Украинской Православной Церкви смогли отстоять Успенский храм от захвата активистами ПЦУ.

Об этом заявила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, уточняя последние новости о событиях, происходивших вокруг святыни 12 декабря, сообщает Центр информации УПЦ.

«Бог не в силе, а в правде. Штурм храма сторонниками Епифания и патриарха Варфоломея закончился позором. Опять храм защитила Пресвятая Богородица. Ни многочисленная преимущество, ни арматура, ни генератор, ни спланированная акция не позволили захватить храм», – отметили в пресс-службе.

По данным епархии, участие в штурме Успенского храма принимала группа людей, специально приехавших в село на автобусах. Рейдеры сломали сигнальное устройство, по которому дежурные в случае штурма могли вызвать подмогу, выбили двери притвора, но не смогли вскрыть дверь во внутреннее помещение.

При нападении пострадал настоятель храма – его ударили битой в грудь.

В настоящее время ситуация стабилизирована.

Как сообщалось ранее, утром 12 декабря представители Православной церкви Украины проникли на территорию Успенского храма с. Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области и выбили входную дверь. Попытки захвата церкви совершаются с февраля 2019 года. Религиозная община Украинской Православной Церкви проводит круглосуточное молитвенное стояние и дежурство возле церкви.