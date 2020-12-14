Апостол Андрей принес на нашу землю весть о жертве Божественной любви, чем изменил и окрылил народ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Предстоятеля, апостол Андрей Первозванный является нашим учителем и просветителем.

«Разница между апостолом Андреем и другими апостолами в том, что тех апостолов Господь словесно призывал: “Идите за Мною”, а апостолы Андрей и Иоанн сами пошли за Спасителем, призванные своей совестью», – отметил Архипастырь, добавив, что Первозванным апостол Андрей именно поэтому и был назван.

Как отметил Блаженнейший, апостол Андрей является молитвенником за нас грешных перед Престолом Божиим. А те семена веры, которые посеял апостол на нашей земле, давали благодатные всходы в разные времена.

«Мы сегодня – почти все люди – крещены во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, – продолжил владыка. – Мы с честью считаем, что являемся духовными чадами апостола Андрея. Но мы должны помнить, что для того, чтобы быть настоящими чадами апостола Андрея, его последователями, мы должны стараться в своей жизни выполнять те законы, те правила, то учение, которое проповедовал святой Андрей».

«Господь так возлюбил мир, что “послал Своего Единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3: 16). Эта заповедь, это известие о жертве Божественной любви окрылила наш народ, подняла на новую ступень духовного совершенствования. И история показывает, что народ, который заселяет эти места, достойно прошел все испытания, которые Бог посылал нам для нашего духовного совершенствования. Все пережили, все претерпели и верим и надеемся на милость Божию, что будут еще грядущие времена», – подчеркнул он.

Подытоживая сказанное, Предстоятель отметил, что если мы будем жить по Священными законам – законам любви и милосердия, – то действительно будем последователями апостола Андрея Первозванного.