На Буковине в селе Михальча представители ПЦУ захватили Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви.

Фото: скриншот видео со страницы Свято-Успенского храма Facebook

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 10.00 утра в Черновицко-Буковинской епархии сообщили о том, что сторонники ПЦУ выбивают двери храма УПЦ.

Активисты ПЦУ вместе со священниками новообразованной структуры проникли во двор храма. По словам очевидцев, верующих Украинской Православной Церкви выбрасывали из территории собственного храма и распыливали из баллончика в глаза газ.

По состоянию на 11.15 верующие УПЦ и полиция зашли на территорию своего храма. Сам храм в руках представителей ПЦУ.