На Буковине в селе Михальча представители ПЦУ захватили Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви.
Фото: скриншот видео со страницы Свято-Успенского храма Facebook
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, около 10.00 утра в Черновицко-Буковинской епархии сообщили о том, что сторонники ПЦУ выбивают двери храма УПЦ.
Активисты ПЦУ вместе со священниками новообразованной структуры проникли во двор храма. По словам очевидцев, верующих Украинской Православной Церкви выбрасывали из территории собственного храма и распыливали из баллончика в глаза газ.
По состоянию на 11.15 верующие УПЦ и полиция зашли на территорию своего храма. Сам храм в руках представителей ПЦУ.
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