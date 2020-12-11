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Двум выходцам из Сирии сообщено о подозрении по факту материального содействия деятельности террористической организации по предварительному сговору группой лиц (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, группой лиц осуществлялись денежные переводы через незаконную систему международных валютных операций. Деньги переводились между физическими лицами в Украине и странах повышенной террористической активности, а именно Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и другие.

10 декабря в ходе спецоперации совместно с следственным отделом Управления СБ Украины при получении денежных средств в сумме более 7000 долларов США, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии. Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации.

Указанном мужчине и еще одному лицу, его сообщнику, сообщено о подозрении.

По месту жительства фигурантов производства проведены обыски. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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