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Пограничники обнаружили обгоревший грузопассажирский автомобиль УАЗ, который пытался въехать в Украину в Харьковской области со стороны РФ, но не смог преодолеть противоконтрабандный ров. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.  

«Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась надо рвом почти в вертикальном положении, пыталось нарушить границу на участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда», - говорится в сообщении.

Среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым противоконтрабандным рвом. Именно это препятствие и остановило нарушителя.

«Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в «УАЗе» или рядом с ним не было», - сообщили в ведомстве.

Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.

Стоит заметить, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, того, что УАЗ двигался с их стороны представители пограничной службы ФСБ РФ, признали.
ForUm

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