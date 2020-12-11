После зимних каникул, во время строгого карантина, который правительство планирует ввести в январе, школьники начнут обучение в дистанционном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ. «Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале «Киев». Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», - сообщил Кличко.

Учреждения же профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже – с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате – с 18 по 24 января.

«В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования, - отметил мэр. - Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме».