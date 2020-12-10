По информации Укравтодора, 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
Ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ривненской области снято.
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