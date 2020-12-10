Апостол Андрей Первозванный предрек появление Киева и его славу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 12 декабря, в 05:55 на «Интере».

«Апостол Андрей по Божьему благословению пришел с проповедью воскресшего Христа на нашу землю. Он поставил крест и сказал такие пророческие слова, что «на этом месте Бог воздвигнет большой город». И это пророчество действительно исполнилось. Апостол Андрей посеял семена, которые со временем принесло обильные плоды»,- сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий объяснил, какая молитва самая сильная.